MCMV ItaipuaçuFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/05/2024 09:11 | Atualizado 03/05/2024 09:11

Maricá - Uma mulher esfaqueou o marido nesta quinta-feira (02), o caso aconteceu na casa de um casal no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu.

Segundo informações, a vítima, que foi esfaqueada no pescoço, estava mantendo sua esposa presa dentro de casa há mais de uma semana, a impedindo de sair, trancando a porta.

Na manhã desta quinta-feira, ela aproveitou que ele estava de costas, pegou uma faca o esfaqueou, abriu a porta e fugiu.

O golpe atingiu o pescoço do homem que foi socorrido na UPA e devido a gravidade do ferimento foi transferido para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí.

A mulher ainda não foi localizada, e a Polícia investiga o caso.