Publicado 06/05/2024 16:43 | Atualizado 06/05/2024 16:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza a partir das 8h desta quarta-feira (08) o Dia “D” - Mais Saúde Bucal no Programa Saúde na Escola, com a disponibilização de atividades de estímulo à higiene oral para alunos de 31 unidades de ensino do município, distribuídas pelos quatro distritos. As dinâmicas incluem escovação supervisionada, aplicação de flúor, evidenciação de placa bacteriana, entrega de kits ligados à área e avaliação clínica, com encaminhamento para a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência, caso seja necessário.

A ação da subsecretaria de Políticas Odontológicas da Secretaria de Saúde, com o apoio da Secretaria de Educação, simboliza as diretrizes da Lei 14.572 de 08 de maio de 2023, que instituiu a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), tornando essa uma política pública permanente. Dessa forma, foram estabelecidas diversas diretrizes para orientar as atividades e articulações intersetoriais da área, marcando a data como um dia de mobilização coletiva.

Suany Marins, subsecretária de Políticas Odontológicas, ressaltou o impacto das dinâmicas oferecidas para o bem-estar oral dos estudantes, gerando mudanças.

“O Dia D da Saúde Bucal nas escolas é uma oportunidade única para promover a conscientização e a implementação de ações pelo bem-estar dos estudantes.

Estamos entusiasmados em reforçar o compromisso da promoção de atividades odontológicas que possam impactar positivamente a vida dos alunos, construindo juntos sorrisos saudáveis e fomentando uma cultura de cuidado e prevenção em saúde bucal. Assim, teremos também mais multiplicadores sobre o tema”, destacou.

Escolas participantes do Dia “D” de Saúde Bucal

- CEIM Recanto da Amizade

- E.M. Marcus Vinícius Caetano Santana

- E.M. Prof. Alcione Soares Rangel da Silva

- Escola Municipalizada Barra de Zacarias

- E.M. Ver. João da Silva Bezerra

- CEIM Prof. José Carlos Almeida e Silva

- E.M. do Idoso Milton Felipe Diniz

- E.M. Alfredo Nicolau da Silva Junior

- E.M. Lúcio Thomé Guerra Feteira

- CEIM Marilza da Conceição Rocha Medina

- E.M. Espraiado

- E.M. João Pedro Machado

- E.M. Guaratiba

- Casa da Criança de Itaipuaçu

- E.M. Ver. Aniceto Elias

- E.M. Prof. Darcy Ribeiro

- E.M. Prof. Oswaldo Lima Rodrigues

- E.M. Anísio Spindola Teixeira

- E.M. Joaquin Eugênio dos Santos

- Escola Municipalizada Pindobas

- E.M. Amanda Pena de A. Soares

- E.M. Reginaldo Domingues dos Santos

- E.M. Lucimere Rodrigues de Melo

- Escola Municipalizada Ministro Luiz Sparano

- E.M. Marquês de Maricá

- CEIM Nelson Mandela

- E.M. Ver. Levy Carlos Ribeiro

- E.M. Brasilina Coutinho

- CEIM Prof. Ondina de Oliveira Coelho

- E.M. Carlos Magno Legentil de Matos

- CEM Joana Benedicta Rangel