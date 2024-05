Evento Curta Itaocaia - Foto: Elsson Campos

Publicado 06/05/2024 09:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, organizou neste domingo (05) a segunda edição do ‘Curta Itaocaia’ de 2024, circuito rural da região de Itaocaia Valey, em Itaipuaçu. O evento de entretenimento reuniu no mesmo lugar, na histórica Fazenda Itaocaia, restaurantes parceiros com comidas típicas, feira de artesanato e shows gratuitos de 14 cantores locais, que se apresentaram em 12 estabelecimentos participantes.

Quem participou do circuito rural também pode acompanhar a exposição “Caminhos de Darwin” nas dependências da fazenda. Em 1832, o naturalista britânico Charles Darwin se hospedou no local quando pesquisou a fauna e flora da região para incluir no livro “A Origem das Espécies”, que projetou o cientista internacionalmente.

Cássia Richter, de 56 anos, é proprietária de espaço para eventos em Itaocaia Valley e aproveitou para promover o evento para toda a população. “Eu quero convidar a todos para vir e aproveitar todas as atrações, este evento é feito para toda família”, declarou.

O casal Ana Luzia Rodrigues e João Evandro Rodrigues, moradores de São José do Imbassaí, comentaram que são frequentadores assíduos do evento, e também frequentam outras ações. "Nós sempre estamos presentes no Curta Itaocaia, também frequentamos as feiras agroecológicas, gostamos bastante dos produtos artesanais produzidos aqui na cidade, também ajuda a incentivar o comércio da cidade", declarou Ana.

O Curta Itaocaia compõe a estratégia do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico Sustentável, conhecido como Maricá 2030, criado em 2018 pela Prefeitura de Maricá para oferecer um trabalho de estruturação turística, o que permitiu a criação de novos roteiros e circuitos. Esse trabalho é desenvolvido por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em conjunto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Promoção e Projetos Especiais que elaborou o projeto Vem Viver Maricá.