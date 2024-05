O Voa Maricá também conta com duas iniciativas inéditas: tarifa social e venda de passagens aéreas por meio da moeda local Mumbuca - Foto: Leonardo Fonseca

O Voa Maricá também conta com duas iniciativas inéditas: tarifa social e venda de passagens aéreas por meio da moeda local MumbucaFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 06/05/2024 14:16

Maricá - O voo 5101 decolou nesta segunda-feira (06) de Maricá com destino a São Paulo (Viracopos). Esse foi o voo inaugural do Voa Maricá, iniciativa da Prefeitura de Maricá para as operações de vôos comerciais.



A partir de hoje, o Aeroporto de Maricá, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), terá voos diários para São Paulo e em breve, também vão começar as conexões para Brasília e outras cidades. As passagens podem ser adquiridas no site voamarica.com.br.

O Voa Maricá também conta com duas iniciativas inéditas: tarifa social e venda de passagens aéreas por meio da moeda local Mumbuca. Com a tarifa social, as passagens são vendidas a partir de R$ 100.

Para inaugurar o programa, estiveram a bordo do voo o prefeito de Maricá, Fabiano Horta; o presidente da Codemar, Hamilton Lacerda; o secretário de Governo da cidade, João Maurício; o presidente da Câmara dos Vereadores de Maricá, Aldair de Linda; o Deputado Estadual Renato Machado; a diretora de Operações da Codemar, Marta Magge; e duas beneficiárias do Renda Básica da Cidadania (RBC), a cozinheira Maria José Euflazino e sua filha, a esteticista Marcela Euflazino.

“É um marco importante, acho que simboliza o desenvolvimento de Maricá, fazendo com que as rotas para outros estados possam dar a Maricá essa dimensão regional. O Voa Maricá também tem o viés de oferecer a oportunidade para que todos tenham acesso à aviação civil”, disse o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

Sucesso

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, contou que o Voa Maricá já é um sucesso. Segundo ele, as passagens já estão esgotadas para várias datas.

“Agora é possível a população comprar uma passagem para São Paulo para alavancar os seus negócios ou para fazer um turismo, que antes não tinha a possibilidade de fazê-lo. Vamos colocar Maricá definitivamente na malha aérea brasileira e fazer com que isso alavanque o nosso desenvolvimento econômico. Esse é o compromisso da Codemar, esse é o compromisso do governo do Fabiano Horta e nós estamos trabalhando dia e noite para viabilizar e fazer o Voa Maricá ser um sucesso ainda maior”, analisou.

De acordo com Hamilton, em breve, o Voa Maricá vai ser ampliado, com outros estados. “Maricá realmente vai voar”, adiantou.

Tarifa Social

Tanto a tarifa social quanto a venda de passagens aéreas por meio de moeda local são iniciativas inéditas e contribuem para o desenvolvimento econômico e social de Maricá.

Pela primeira vez voando de avião, a cozinheira Maria José e sua filha, a esteticista Marcela Euflazino, embarcaram no voo inaugural superanimadas.

“É muita emoção viajar com essa tarifa social, que dá oportunidade para muitas pessoas andarem de avião. Eu e minha filha agora podemos voar e acho que todo mundo aqui de Maricá vai poder viajar”, afirmou Maria José.

Ao lado da mãe, Marcela Euflazino também falou sobre o Voa Maricá. “Eu acho essa oportunidade incrível para Maricá. Ainda mais porque pode pagar com o Mumbuca, é um ótimo benefício para a população”, opinou.

Desconto

Quem comprar as passagens para viajar nos primeiros 60 dias de voo, ou seja, até o dia 6 de julho, ganha 50% de desconto. Nesse período, os beneficiários do RBC que adquirem os bilhetes pela tarifa social pagam o valor de R$ 100 cada trecho.

As passagens podem ser adquiridas, por todos os passageiros, nas seguintes modalidades de pagamento: moeda Mumbuca, cartão de crédito, débito e pix.

Para quem optar pela tarifa social ou pagamento em moeda Mumbuca, a venda é feita exclusivamente pelo atendimento presencial no Aeroporto.