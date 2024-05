Traficante é preso na comunidade da linha em São José do Imbassaí - Foto: Jornal O DIA

Traficante é preso na comunidade da linha em São José do ImbassaíFoto: Jornal O DIA

Publicado 06/05/2024 19:25

Maricá - Agentes da Polícia Civil da 82ª DP (Centro) realizaram nesta segunda-feira (06) uma operação na comunidade da Linha, no bairro de São José do Imbassaí, com o objetivo de suprimir o tráfico de drogas.

A ação terminou com a prisão de um criminoso, e um menor de idade foi aprendido traficando também.

Segundo informações, foram denúncias que chegaram até a unidade policial que resultou na operação, quando os Policiais chegaram na comunidade, elementos armados avistaram as viaturas policiais e os receberam a balas, houve uma intensa troca de tiros porém a maioria conseguiu escapar.

Além da prisão de um elemento e da apreensão de um menor de idade uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida.