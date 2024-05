Global Tour de Handebol de praia em Maricá - Foto: Paulo Ávila

Maricá - Nesta quarta-feira (8), o masculino superou Estados Unidos e Argentina, enquanto o feminino venceu Porto Rico e Uruguai. O Global Tour, promovido pela Federação Internacional de Handebol (IHF), em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb), conta com a participação de oito países e vai até o próximo domingo.

"A gente fica satisfeito com a abertura da competição. Foi um sucesso. Tanto dentro, como fora de quadra. O público de Maricá também sempre faz um grande espetáculo. Está sendo um verdadeiro show de handebol de praia", comentou o diretor da modalidade na CBHb, Gulliver Esteves.

Os homens do Brasil passaram pelos Estados Unidos na partida que marcou a estreia no torneio vencendo por 2 a 0 (18/10 e 24/12). Já no clássico contra a Argentina também ganhou outra vez pelo mesmo placar, mas com parciais de 18/14 e 23/20.

Para as mulheres, o time verde a amarelo levou a melhor diante de Porto Rico por 2 a 0 (24/4 e 14/12). Depois, já no encerramento do dia, a vitória foi em cima do Uruguai com mais um 2 a 0 (18/10 e 24/14).

O nosso país volta a entrar em quadra nesta quinta-feira. O masculino enfrenta Uruguai e Alemanha, às 9h50 e 21h10, respectivamente. Já o feminino tem pelo caminho os Estados Unidos, às 9h, e Portugal, às 20h20.

Calendário de jogos:

Quinta-feira, 9 de maio

Grupo Preliminar – Masculino

09:50 Brasil-Uruguai

11:30 Argentina-Alemanha

13:10 Estados Unidos-Qatar

17:50 Argentina-Estados Unidos

19:30 Uruguai-Qatar

21:10 Brasil-Alemanha

Grupo Preliminar – Feminino

09:00 Brasil-Estados Unidos

10:40 Uruguai-Portugal

12:20 Porto Rico-Argentina

17:00 Uruguai-Porto Rico

18:40 Estados Unidos-Argentina

20:20 Brasil-Portugal

Sexta-feira, 10 de maio

Dia de descanso

Sábado, 11 de maio

Grupo Preliminar – Masculino

09:50 Uruguai-Argentina

11:30 Brasil-Qatar

13:10 Alemanha-Estados Unidos

Grupo Preliminar – Feminino

09:00 Estados Unidos-Uruguai

10:40 Argentina-Brasil

12:20 Portugal-Porto Rico

17:00 5/6 Jogo de Colocação – Feminino

17:50 5/6 Jogo de Colocação – Masculino

18:40 Semifinal 1 – Feminino

19:30 Semifinal 1 – Masculino

20:20 Semifinal 2 – Feminino

21:10 Semifinal 2 – Masculino

Domingo, 12 de maio

09h00 Final – Feminino ou Masculino

10h00 Bronze Match – Masculino

11h40 Bronze Match – Feminino

12h00 Final – Feminino ou Masculino