Ponte do Espraiado revitalizada - Foto: Bernardo Gomes

Ponte do Espraiado revitalizadaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 22/05/2024 10:05 | Atualizado 22/05/2024 10:06

Maricá - O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, inaugurou nesta terça-feira (21) duas pontes que foram revitalizadas pela autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) nos bairros do Caxito e do Espraiado. As entregas fazem parte da programação de inaugurações de equipamentos públicos que terão ao longo da semana em comemoração ao aniversário de 210 anos de fundação de Maricá.

A primeira a ser entregue à população foi a ponte da Estrada do Rio Fundo, no bairro Caxito. Com 15 metros de comprimento e 10,50 de largura e feita de concreto armado, a nova ponte foi alargada para facilitar o tráfego nos dois sentidos e ganhou nova iluminação e passagem para pedestres. A antiga estrutura tinha quatro metros de largura, possibilitando a passagem de apenas um veículo.

“Aqui era uma ponte que para um carro passar em um sentido, o veículo que vinha no sentido contrário tinha que parar. Então, o tempo inteiro tinha entraves e risco concreto de acidentes. A Somar construiu esse projeto para duplicar a ponte, garantindo a segurança e o bem-estar das pessoas”, disse Fabiano Horta, lembrando da dificuldade encontrada pelos veículos ao passar pelo local.

O secretário de Governo João Maurício de Freitas (Joãozinho), falou da importância da reestruturação da ponte para o cotidiano da população local. “Para quem está aqui no dia a dia, é crucial para o ir e o vir do trabalho, da mãe que está levando a escola. A obra faz com que as pessoas desse bairro não tenham que dar uma volta para chegar no centro da cidade ou no bairro mais perto. Maricá está fazendo 210 anos e tem muito que comemorar, porque com certeza hoje somos uma referência para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil”, relatou.

Presidente da Somar, Jorge Heleno, sintetizou o que as entregas representam para a Somar. “Para o bairro que já tinha uma ponte, só que era uma ponte muito estreita na parte da segurança, isso representa um ganho. Então, na parte de mobilidade urbana, a Somar tem cumprido seu papel com as construções dessas pontes, que são também de manejo estratégico para a vazão do curso do rio”, disse Heleno.

Além da ponte, a Somar segue na localidade com intervenção de drenagem com instalação de galerias para reduzir os impactos causados em épocas de chuva forte.

Ponte do Bairro Espraiado

No outro ponto da cidade, no bairro Espraiado, a estrutura de quatro metros de largura e oito de comprimento deu lugar a uma nova ponte de 26,40 metros de comprimento por 10,50 de largura. A travessia recebeu ainda passagem de pedestres com piso tátil direcional para auxiliar as pessoas com visibilidade reduzida.

Morador do Espraiado, Pedro José de Oliveira, de 58 anos, contou como era passar pelo local antes da nova ponte. “Foi um benefício muito grande. Tinha ponte anterior, mas era muito restrita porque só passava um carro. Tenho caminhão e tinha que passar por dentro do rio para acessar a minha casa e a casa do meu sogro que é aqui próximo. Então, foi uma obra e tanto porque facilitou muito a vida aqui dos moradores e dos visitantes”, relatou.

Participaram da cerimônia o deputado estadual Renato Machado, os vereadores Frank Costa, Julio Carolino, André Casquinha, Marcus Bambam, Helter Ferreira, entre outros convidados.