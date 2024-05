Elevador é instalado em plataforma em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Elevador é instalado em plataforma em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Publicado 21/05/2024 09:46 | Atualizado 21/05/2024 09:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), inaugurou nesta segunda (20) a nova passarela de pedestres da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do km 23. A estrutura é a primeira do município a contar com elevador, observando a necessidade dos pacientes que utilizam o serviço do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

A nova travessia, que leva o nome do ex-jogador de futebol e médico Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, do Corinthians e da seleção brasileira, tem aproximadamente 30 metros de comprimento, e conta também com escada e rampa. Esta é a terceira passarela, de um conjunto de quatro (no total), construídas com recursos próprios pela Prefeitura a ser entregue em 2024. “Esse é um marco importante para a cidade. Aqui temos o maior equipamento público de saúde do município e, para a população, faltava esse elemento da travessia. Maricá é cortada ao meio pela RJ-106, e temos um crescimento nos dois lados da rodovia”, lembrou o prefeito Fabiano Horta.

“Precisamos garantir a segurança da travessia das pessoas. Essa é mais uma passarela que nosso governo entrega ao longo dos últimos oito anos. Apesar de ser uma rodovia estadual, chamamos para nós a responsabilidade de construir os pontos de translado do povo maricaense, garantindo a segurança e a proteção da via”, afirmou Horta.

Já foram inauguradas neste ano outras duas passarelas: no Manu Manoela, também em São José do Imbassaí, e no Parque Nanci, altura do km 25. Mais uma travessia está sendo preparada: na altura do km 13, em Inoã, próximo ao ponto de ônibus da linha 53. O canteiro de obras já começou a ser montado no local.

“Em Inoã, já estamos na última fase de aprovação do projeto, acredito que leve cerca de mais um mês e meio para iniciarmos as obras após a aprovação do Governo do Estado. Estamos vendo que o município cuida das pessoas. Na Somar, procuramos equalizar para que os carros sejam atendidos com faixas de rolamento adequadas, mas também com segurança para as pessoas atravessarem”, disse o presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Jorge Heleno da Silva Pinto.

A secretária de Saúde Juliana Nogueira falou sobre a importância da passarela para os pacientes que receberem alta hospitalar no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. “É fundamental ter esse acesso para quem tem alta hospitalar, após um procedimento cirúrgico. Ter essa passarela com elevador amplia a acessibilidade do deslocamento e, de fato, é um ganho para os moradores de Maricá”, acredita a gestora.

A passarela no local era uma reivindicação antiga dos moradores. Vale lembrar que essa é uma atribuição do Governo do Estado. O município, observando a necessidade de garantir travessia segura, assumiu a responsabilidade após autorização do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Morador de Maricá há mais de 40 anos, o treinador de futebol Júlio Andrade, de 63 anos, contou que vê a necessidade da passarela no local há anos. “Assisti a grande dificuldade dos moradores, inclusive com diversos acidentes registrados. Bom ver que nessa passarela todos foram contemplados, principalmente aquelas pessoas com dificuldade de locomoção. Essa passarela é única, com elevador, garantindo a acessibilidade de todos. Como morador de Maricá, estou muito orgulhoso de ver isso”, contou.

O motorista Pedro Lobo, de 63 anos, é paciente do Hospital Che Guevara e está muito feliz com a nova passarela. “É muito bem vinda, necessária. E para nós, que temos uma idade mais elevada, o elevador é essencial. Tenho problemas nas pernas e esse equipamento é fundamental”, revelou.

Outras autoridades da cidade participaram da cerimônia de inauguração da passarela, dentre elas o deputado estadual Renato Machado; os secretários de Transportes Douglas Paiva; de Trânsito e Engenharia Viária Dilson Souza; e de Governo João Maurício de Freitas; além dos vereadores Frank Costa e André Casquinha (vice-presidente e primeiro secretário da Câmara de Vereadores, respectivamente), Adelso Pereira, Danilo Santos, Helter Ferreira, Jorge Castor, Julio Carolino e Xandi de Bambuí.

Sectran na Rua - Durante a ação, agentes da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária promoveram a ação de conscientização “Café na Passarela”, falando sobre a importância de atravessar a passarela.