L7nnon em Maricá - Foto: Bernardo Gomes

L7nnon em MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 20/05/2024 12:00 | Atualizado 20/05/2024 12:06

Maricá - O cantor L7nnon encerrou no domingo (19) a primeira semana de comemorações pelo aniversário de 210 anos de Maricá (26 de maio), reunindo uma multidão na orla de Itaipuaçu. O rapper subiu ao palco por volta das 22h30 e cantou vários sucessos da sua carreira, como "Foto da Unha", "Corte Americano", "Ai Preto", "Desenrola bate e joga de ladin", entre outras.

O evento promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, começou na sexta-feira (17) com shows no palco montado na Avenida Benvindo Taques Horta, em Itaipuaçu, e retorna com novas atrações a partir desta quinta-feira (23), na Avenida João Saldanha, em Barra de Maricá. A programação inclui shows de Leo Santana, Iza e de Thiaguinho, que encerra a celebração dos 210 anos de fundação da cidade no próximo domingo (26/05).

"Para mim é um privilégio ofertar a oportunidade das pessoas estarem num show, um grande evento da cidade. É aniversário de um lugar que marcou minha família, como de várias pessoas que eu conheço. Estar aqui nessa festividade é uma honra. Pessoas que talvez não me conheçam tanto e vão ter o privilégio de me conhecer e decidir se vão querer passar a me acompanhar ou não. É muito importante pra mim. É só vitória", disse o cantor.

A abertura do show do rapper ficou por conta da cantora Bruna Mandz, além de DJ’s que fecharam a última noite da primeira semana de programação.

Para Yago Costa, de 29 anos, o show foi perfeito. "Estou aqui com meus amigos e cantando todas as músicas. Sou muito fã do L7nnon e pude vê-lo aqui na minha cidade", comentou o morador.

Nayara Santos, de 17 anos, elogiou o show. "Esse show foi inesquecível. Eu amei estar presente hoje. Vim com minhas amigas e foi sensacional", comentou a moradora de Inoã.

Programação musical do aniversário de 210 anos de Maricá

Palco Barra de Maricá – Entre os dias 23 e 26

Avenida João Saldanha, Barra de Maricá

Quinta-feira (23/05)

20 horas – Babby do Cavaco

22h30 – Léo Santana

Sexta-feira (24/05)

20 horas – Marianna Cunha

22h30 – IZA

Sábado (25/05)

20 horas – Natalia Pani

22h30 – DJ Ted Troll

Domingo (26/05) – Aniversário de Maricá

19 horas – Sinfônica Ambulante

20 horas – Jorginho Doug

22h30 – Thiaguinho