Quaquá, Zeidan e Fabiano HortaFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 16/05/2024 21:03 | Atualizado 16/05/2024 21:04

Maricá - No início da tarde desta quinta-feira (16), o prefeito Fabiano Horta e os pré-candidatos às prefeituras de Maricá, Washington Quaquá, e Itaboraí, Zeidan, tiveram um encontro no qual firmaram um compromisso pelo futuro e desenvolvimento das duas cidades do Leste Fluminense. Horta destacou a importância dos programas sociais criados em Maricá e que podem transformar a realidade da população da cidade vizinha. “Maricá tem muito a contribuir com Itaboraí. Temos programas implantados aqui que podem muito bem ser levados para o munícipio vizinho. Itaboraí tem imensas potencialidades. E estamos juntos e unidos para auxiliar a companheira Zeidan nessa tarefa de fazer lá o que nós fizemos aqui”, disse Fabiano.

Criador de programas como o Tarifa Zero e a Moeda Social Mumbuca em seus dois mandatos como prefeito de Maricá, o deputado federal Quaquá destacou o potencial da aliança entre as duas cidades e reforçou a aposta em Zeidan para fazer de Itaboraí a Maricá do futuro.

“Estamos construindo uma aliança para ajudar os municípios vizinhos. Fabiano, eu e Maricá apostamos na Zeidan para melhorar a vida do povo de Itaboraí, assim como fizemos em Maricá”, disse o deputado federal.

Com atuação relevante em Maricá, a deputada estadual Zeidan participou ativamente do processo de transformação da cidade como secretária de Governo. A pré-candidata afirmou que a união das duas cidades irá potencializar o desenvolvimento da região.

“Maricá é referência para nossa região, nosso estado e nosso País. Itaboraí tem muitas potencialidades, como o Polo Gaslub, que com o presidente Lula terá muito investimento para gerar emprego e renda para cidade. Por isso essa aliança com Fabiano e Quaquá é fundamental para construir em Itaboraí tudo que construímos em Maricá” afirmou a pré-candidata.

Zeidan enumerou áreas que podem ser aprimoradas com o apoio de Maricá na elaboração e aplicação de políticas públicas em Itaboraí.

“Acho fundamental que a gente consiga de fato fazer políticas públicas avançarem na cidade. Hoje a saúde e a educação estão péssimas, mães perdem filhos no sistema hospitalar e estão servindo comida estragada nas escolas. A gente precisa renovar a cidade de Itaboraí”, concluiu a pré-candidata.