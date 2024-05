Momentos do resgate - Foto: Jornal O Dia

Publicado 16/05/2024 13:46 | Atualizado 16/05/2024 14:35

Maricá - Um homem que estava pilotando uma motocicleta caiu dentro do Rio Mumbuca no centro da cidade, o caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (16).

O acidente aconteceu nas proximidades da rotatória da ponte que liga o Centro do município ao bairro da Mumbuca.

Segundo o motorista da moto, ele caiu no rio após tomar uma fechada de um veículo, perdendo a direção e caindo dentro do rio juntamente com a sua motocicleta.

Os socorristas do SAMU foram acionados por populares, assim como o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, os Bombeiros conseguiram resgatar a vítima que recebeu os primeiros socorros e em seguida foi levado para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí e seu estado de saúde é estável.