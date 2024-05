Cine Henfil durante a Conferência Municipal Extraordinária - Foto: Anselmo Mourão

Cine Henfil durante a Conferência Municipal ExtraordináriaFoto: Anselmo Mourão

Publicado 15/05/2024 10:18 | Atualizado 15/05/2024 10:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu na noite de terça-feira (14) o primeiro dia da VII Conferência Municipal Extraordinária de Cultura no Cine Henfil, no Centro. Os encontros, que acontecem também nesta quarta e quinta-feira (15 e 16/05), têm como objetivo discutir e aprovar o Plano Municipal de Cultura para os próximos dois anos. Confira aqui o regimento interno https://encurtador.com.br/aknU1 .

"Estaremos realizando a conferência até quarta. É muito importante a participação de todos sempre em todas as conferências, porque é por meio do diálogo constante entre sociedade civil e governo que fortalecemos os laços democráticos. Aqui estamos fazendo democracia dentro da cultura, discutindo sobre projetos. Estou super feliz porque é muito gratificante esse trabalho que ajuda na construção da cidade que queremos, da cultura que queremos,”, falou o secretário de Cultura, Leandro Dasilva.

Durante o evento, houve a leitura e aprovação do regimento interno da VII Conferência Extraordinária de Cultura de Maricá, divisão em grupos de trabalho para discussão da proposta do plano municipal e a reunião dos grupos de trabalho.

"Participar desta conferência é muito importante. É um passo grande que a gente está dando unindo e debatendo as ideias para que possamos fazer leis que realmente atendam a essas demandas, a esses segmentos, que possamos ter uma força e uma voz representativa junto com o poder público, que temos apoiado bastante, mas a gente precisa se unir mais, para que essas leis possam ser aprovadas e beneficiem a todos. Então, é uma expectativa muito grande", comentou o artista Altamir Cardoso, que se inscreveu no eixo 3 (Identidade, patrimônio e memória)

Confira os eixos:

Eixo I - Institucionalização, marcos legais e sistema nacional de cultura

Eixo II – Democratização do acesso à cultura e participação social

Eixo III – Identidade, patrimônio e memória

Eixo IV – Diversidade cultural e transversalidades de gênero, raça, acessibilidade na política cultural

Eixo V – Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade

Eixo VI - Direito as artes e as linguagens digitais