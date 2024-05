Dia dos Preto-velhos, em Maricá - Foto: Katito Carvalho

Publicado 14/05/2024 11:28 | Atualizado 14/05/2024 11:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promoveu na segunda-feira (13) um evento para homenagear os pretos-velhos no Cine Henfil, no Centro. A iniciativa também marcou o Dia da Abolição da Escravatura, data de reflexão sobre a escravidão e seus desdobramentos.

“O Dia do Preto-Velho é super importante, porque a gente está marcando também a nossa cultura não só de religiosidade. É uma cultura regional e afrodescendente. É uma cultura que a Secretaria de Cultura tem nas mãos, então é super importante a gente sempre estar pontuando e isso só agrega, pois, a sociedade civil só vai agregar mais experiência, não ficar naquela ocasião de não saber o que está rolando, o que que é, que acaba sendo uma peça. É uma pessoa que fala de alguma coisa sem saber onde que é... Então tem todo um significado, tem toda uma energia envolvida que é super importante”, comentou o secretário de Cultura, Leandro DaSilva.

O movimento, que foi organizada pela Coordenação de Matizes Africanas e Etnias da Secult, contou com palestra sobre os escravizados em Maricá, ministrada pela arquiteta Renata Gama, além de apresentação do bloco Identidade Preta e passeata com Identidade Preta e capoeiristas em berimbalada até a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

“É um momento para conscientizar as pessoas. A gente mexe com a parte cultural e afro e também com a parte religiosa. Então, não tinha como deixar de conscientizar as pessoas e não falar da nossa ancestralidade. Então, esse momento é muito importante porque é a junção de cultura e da ancestralidade”, destacou Larissa Novato, coordenadora de matrizes africanas da Secult.

Os Pretos-velhos são espíritos que representam generosidade, amor, humildade e se apresentam sob a imagem de idosos africanos que foram escravizados e morreram de velhice. São divindades puras, sábias e pacientes. Pela idade avançada, tiveram a oportunidade de viver por longos anos através da sabedoria, suportando as amarguras da vida. O Preto-velho é uma entidade conhecida nacionalmente, principalmente pela sua imagem estar relacionada sempre por utilizar o cachimbo.