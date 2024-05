Apreensão de motocicletas irregulares - Foto: Jornal O DIA

Apreensão de motocicletas irregularesFoto: Jornal O DIA

Publicado 13/05/2024 12:51 | Atualizado 13/05/2024 12:51

Maricá - No último sábado (11) uma ação conjunta entre a Guarda Municipal e agentes da Polícia Militar da 6ª Cia do 12º BPM terminou com seis motocicletas irregulares apreendidas em Ponta Negra.

A ação teve o objetivo de manter a ordem no bairro, que vem sofrendo com a desordem causada por motoqueiros, a maior parte deles de fora da cidade, que fazem manobras irregulares, tirando a paz dos moradores da localidade.

A ação integrada entre a Secretaria de Ordem Pública, com a Polícia Militar contou também com Policiais do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança).

Os seis condutores das motos apreendidas foram conduzidos à 82ª DP no centro da cidade, e as motos foram levadas para o depósito.