Brasil campeão - Foto: Katito Carvalho

Brasil campeãoFoto: Katito Carvalho

Publicado 13/05/2024 09:29

Maricá - As seleções brasileiras masculina e feminina foram as campeãs da primeira etapa do circuito internacional de handebol de areia, o Global Tour, que terminou neste domingo (12) na arena montada na Barra de Maricá. Os homens venceram a Alemanha e as mulheres derrotaram a Argentina, ambos os jogos pelo placar de 2 sets a 0. Houve ainda disputas pelo terceiro lugar vencidas por Uruguai (no feminino) e Argentina (no masculino).

O Global Tour é organizado pela Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia e Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a Confederação Brasileira de Handebol (CBhb). Participaram da competição as seleções de Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Porto Rico, Portugal, Qatar e Uruguai. Todos os jogos foram transmitidos ao vivo pelo canal do CBhb no Youtube.

“É mais um ano em que a gente consolida o Global Tour na cidade, e neste ano com a entrega desta arena, que é um legado importante. Ela vai servir para o handebol mas também para diversas outras atividades de areia como beach tennis, futebol e futevôlei. Nós temos um ciclo formativo de atletas na cidade muito consolidado, e a gente espera estar inserido como a capital do handebol de praia. É uma escolha que fizemos, uma aposta nossa feita lá atrás e nós vamos avançar nesta direção”, afirmou o prefeito Fabiano Horta, que acompanhou as finais na arena por toda a manhã.

O secretário de Esporte e Lazer de Maricá, Carlos Vagner Frauches, classificou a etapa como um grande sucesso. “Tivemos aqui a presença de alunos da nossa rede pública de ensino e também uma boa presença do público, o que estimula a prática esportiva. Foi um evento encantador e esperamos receber no futuro novos eventos para consolidar Maricá como a cidade do handebol de areia. No segundo semestre faremos a ampliação deste equipamento para receber outras modalidades de praia”, reforçou.

Domingo das mães

O domingo foi especial também por ser Dia das Mães e, além dos brindes para torcer, cada mãe que chegava à arena era recebido com uma rosa para marcar a data, além de outras homenagens feitas ao logo da manhã. Uma dessas mães que foi prestigiar o evento era a cuidadora infantil Eliane Andrade, de 57 anos, que se declarou fã de atividades esportivas.

“Eu caminho, pedalo e me exercito bastante, sou toda esportiva, e sempre gosto de assistir a torneios assim. Meu filho está no trabalho hoje e vou almoçar com minha mãe de 81 anos, mas antes quis vir aqui e estou achando tudo lindo”, disse a moradora de Araçatiba.

Aos 91 anos, Fernanda Carvalho estava ansiosa esperando para conhecer a arena e prestigiar os jogos. “A gente perdeu a hora e ela dizendo ‘mas vamos chegar atrasados”, contou a neta Alexandra Fiúza Fernandes, de 50 anos, revelando que toda a família é ligada ao esporte. “Eu mesma joguei futebol e ela sempre ia ver. Meu filho também joga e a gente assiste a tudo que é esporte”, disse Alexandra ao lado do filho, o engenheiro Felipe Barrio, de 25 anos. “Fico muito feliz de poder trazer minha bisavó pra ver o handebol, tão perto de casa”, disse o jovem, que mora com a família na Barra.