Preso por estupro de vulnerável - Foto: Reprodução TV MAIS

Publicado 10/05/2024 09:41 | Atualizado 10/05/2024 09:50

Maricá - Um estuprador foi preso no fim da tarde desta quinta-feira (09) por agentes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) de Minas Gerais que após uma investigação concluída com sucesso chegou até o criminoso no município de Maricá, na região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro.

O criminoso, identificado como Alexandre Abreu Gomes, estava foragido na cidade de Maricá desde de que o crime aconteceu em 2022, havia um mandado de prisão contra o elemento por estupro de vulnerável.

Alexandre estuprou a filha de uma vizinha de apenas 06 anos de idade. O elemento ainda tem uma extensão criminal com 15 anotações contra ele, por crimes diversos.

Ele foi capturado em Itaipuaçu, onde estava escondido, no momento em que trabalhava em uma empresa de construção.