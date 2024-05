Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara - Foto: Evelen Gouvêa

Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara

Publicado 09/05/2024

Maricá - Uma mulher foi atacada pelo próprio cachorro, um exemplar da raça Pitbull, o caso aconteceu nesta quinta-feira (09) no bairro de Bambuí.

Segundo informações, a dona do cão, estava em casa com o animal quando ele a atacou, mordendo algumas partes do seu rosto e na cabeça.

Após o ataque, ela foi socorrida pelos vizinhos e levada para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara onde foram realizadas suturas e seu estado é grave.

A dona do animal - que não teve sua identidade revelada - tem 34 anos e segue internada na unidade hospitalar onde aguarda uma cirurgia de rescontrucao facial.