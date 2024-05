Samuel Messias - Foto: Divulgação

Samuel MessiasFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2024 11:45

Maricá - O Dia Municipal do Evangélico será celebrado em Maricá no próximo sábado, dia 25 de maio, com mais uma edição do ‘Maricá para Cristo’, que desta vez acontece em Itaipuaçu. O evento é parte das comemorações pelos 210 de Maricá e será realizado no palco da Avenida Benvindo Taques Horta (esquina coma Rua Projetada 77), o mesmo onde acontecem os primeiros shows do aniversário. As atrações são os cantores Anderson Freire, Samuel Messias, Fabrício e Maria Pita, com o DJ Naldão nos intervalos.

A primeira atração do dia para esse público, no entanto, será na igreja Atos 2, na Mumbuca, onde acontece um café da manhã de pastores com representantes de entidades, como a Associação de Ministros Evangélicos de Maricá (AME). O palco será aberto às 19 horas com uma oração e, em seguida, haverá uma apresentação do ministério de danças de igrejas unidas. O primeiro a se apresentar será Fabrício Toledo, seguido da cantora mirim Maria Pita, a partir das 20 horas. Samuel Messias sobe ao palco às 21h20, enquanto Anderson Freire inicia sua apresentação às 22h30.