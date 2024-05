Traficante é preso vendendo drogas em plena luz do dia - Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/05/2024 14:57 | Atualizado 14/05/2024 14:59

Maricá - Um homem foi preso perto de um local na comunidade da Linha no bairro de São José do Imbassaí por vender drogas em plena luz do dia.

A prisão em flagrante aconteceu no último sábado (11), o traficante estava sendo auxiliado por um rapaz, menor de idade, que foi apreendido pelos agentes, com eles foi encontrado drogas e um rádio transmissor.

Ambos foram levados para a 82ª DP no Centro de Maricá juntamente com o material apreendido.