Secretaria de Urbanismo - Foto: Elsson Campos

Publicado 16/05/2024 11:43 | Atualizado 16/05/2024 11:43

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Urbanismo, organiza a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em dezembro. Os debates no município acontecem nos dias 11, 13, 20 e 21 de junho. Começou nesta quarta-feira 15 de maio e vai até o dia 16 de junho, um chamamento público para participação de outras entidades por meio do site: www.marica.gov.br/concidade ou pessoalmente na Secretaria de Urbanismo, que fica na Rua Álvares de Castro, 157, Centro.

As atividades municipais serão das 13h30 às 17h30, com dois pré-seminários abertos à população e outros dois restritos aos delegados. O primeiro debate, com o tema "Articulação Setorial Urbana e Planejamento de Políticas Públicas", acontecerá em 11/06 na Ordem dos Advogados do Brasil (Rua Álvares de Castro, 1029 – Araçatiba).

O segundo debate sobre "Sustentabilidade Ambiental, Emergências Climáticas e Transformação Digital no Território e Segurança Pública" será no dia 13/06 no Galpão Tecnológico de Inoã (Avenida Gilberto Carvalho, 271). A discussão das temáticas (no dia 20/06) e o fechamento do relatório (21/06) serão no Banco Mumbuca, no Centro.

A 6ª Conferência Nacional das Cidades terá como tema "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social". A etapa estadual está prevista para ocorrer entre 1 de julho e 15 de setembro