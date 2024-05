Quaquá discutiu a implantação de uma fábrica de plástico biodegradável em Maricá - Foto: Jornal O DIA

Quaquá discutiu a implantação de uma fábrica de plástico biodegradável em MaricáFoto: Jornal O DIA

Publicado 15/05/2024 12:20 | Atualizado 15/05/2024 12:30

Maricá - Na manhã desta terça-feira, o deputado federal Washington Quaquá se reuniu com o professor Cláudio Gimenez, presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), para debater uma parceria da entidade com a Polimex Bioplástico e a Açai Coop. No encontro, discutiu-se a implantação de uma fábrica de plástico natural biodegradável (PNB), matéria-prima produzida a partir do caroço do açaí, na região de Belém, no Pará.

“Em tempos de tragédia climática no Rio Grande do Sul essa iniciativa, que terá importante participação do nosso ICTIM, irá revolucionar a indústria do plástico no mundo, tornando a produção mais sustentável e menos agressiva ao meio ambiente. Irá também beneficiar diretamente a vida de 300 mil pessoas que vivem da extração do fruto em todo o Pará”, disse Quaquá, pré-candidato do PT à prefeitura de Maricá.

No futuro, estuda-se a construção de uma fábrica de PNB no município. O projeto irá gerar emprego e renda para a população e fazer da cidade do petróleo referência em tecnologia verde e da indústria carbono zero.