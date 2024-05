Vermelinho da EPT - Foto: Clarildo Menezes

Vermelinho da EPTFoto: Clarildo Menezes

Publicado 17/05/2024 09:52 | Atualizado 17/05/2024 09:52

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), preparou uma operação especial para os moradores e visitantes da cidade aproveitarem o aniversário de 210 anos de Maricá, que acontece neste fim de semana, de 17 a 19/05, em Itaipuaçu. Durante os três dias, das 19h às 22h, haverá ônibus vermelhinhos saindo do Terminal de Itaipuaçu para o evento, com intervalos de 20 minutos.

Ao fim da festa, os coletivos sairão da Rua Dom Pedrito para o terminal de Itaipuaçu. No local, haverá viagens extras nas linhas E30 (Recanto X Centro), E32 (Recanto X R128, via estrada), E32A (Recanto X R128, via Rua 34), E33 (Recanto X Terminal de Itaipuaçu, via morada das águias), E34 (Terminal de Itaipuaçu, circular), E36 (Itaocaia Valley, circular). De acordo com a demanda, outras linhas da cidade poderão ter seus horários estendidos.

No local haverá sinalização e os servidores da EPT estarão presentes para auxiliar na chegada e na saída do evento

Bicicletas Vermelhinhas

Dos dias 17 a 19/05, as estações 06 (Praça do Barroco), 13 (Rodoviária de Itaipuaçu), 14 (Itaipuaçu I), 15 (Itaipuaçu II) e 25 (Itaipuaçu III) das vermelhinhas, localizadas em Itaipuaçu, estarão indisponíveis, retornando ao funcionamento na segunda-feira, 20/05, a partir das 6h.

Confira os horários dos ônibus:

Maricá 210 anos (Terminal de Itaipuaçu X Evento)

19h / 19h20 / 19h40 / 20h / 20h20 / 20h40 / 21h / 21h20 / 21h40 / 22h

E30 - Recanto x Centro

1h / 1h20 / 1h40 / 2h / 2h20 / 2h40

E32 - Recanto x R128 (Via Estrada)

00h30 / 1h30 / 2h30

E32A - Recanto x R128 (Via Rua 34)

1h / 2h

E33 - Terminal de Itaipuaçu x Recanto (Via Morada das Águias)

1h40

E34 - Terminal de Itaipuaçu Circular

1h / 1h30 / 2h / 2h30

E35 - Praça Ferreirinha Circular

1h30 / 2h30

E36 - Itaocaia Valley Circular

1h / 2h30