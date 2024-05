Poste cai após batida de veículo - Foto: Jornal O DIA

Publicado 20/05/2024 10:31 | Atualizado 20/05/2024 10:33

Maricá - Um motorista bateu em um poste na RJ 114, no bairro de Ubatiba, no fim da tarde deste domingo (19), com o impacto da batida, dois postes caíram e ficaram suspensos apenas pelos fios.

Com a perda de controle da direção do automóvel, o carro foi arremessado barranco abaixo.

De acordo com populares que presenciaram o acidente, o motorista estava acima da velocidade permitida na via, a Polícia Militar chegou até o local, mas não se sabe se o condutor do carro teria bebido.

O acidente provocou uma grande retenção tanto no sentido Itaboraí, como no sentido Centro de Maricá.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, mas ninguém se feriu.