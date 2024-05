Show do Barão Vermelho - Foto: Bernardo Gomes

Show do Barão VermelhoFoto: Bernardo Gomes

Publicado 19/05/2024 14:49 | Atualizado 19/05/2024 14:59

Maricá - Uma das bandas mais importantes do rock brasileiro há mais de 40 anos, o Barão Vermelho foi a principal atração da noite do sábado (18/05), segundo dia da programação de aniversário dos 210 anos da cidade, que acontece no palco montado na Avenida Benvindo Taques Horta (esquina com Rua 14, em direção ao Recanto), na orla de Itaipuaçu. O evento promovido pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, contou ainda com a abertura do grupo Thunderock e DJ’s nos intervalos.

Com o drive das guitarras no talo, o grupo, agora capitaneado pelo guitarrista e compositor Rodrigo Suricato, em substituição a Roberto Frejat - membro fundador da banda - apresentou um repertório composto por clássicos que atravessaram gerações como: “Por Você” (1998), “Bete Balanço” (1984), “Puro Êxtase” (1999), entre outras.

O guitarrista Fernando Magalhães agradeceu pelo convite de participar da festa de aniversário da cidade. “É um prazer estar aqui comemorando essa data com essa galera. Que a gente possa vir tocar aqui muitas vezes para vocês, porque a gente adora. Obrigado. Parabéns para a cidade, pela festa de 210 anos até a próxima.

Obrigado, Maricá, cidade pra ser feliz!", disse o músico, que estava acompanhado de Guto Goffi (baterista), Maurício Barros (teclados) e Rodrigo Suricato (vocal).

Emoções à flor da pele



Cantando todo o repertório da banda, a moradora Jaqueline Fonseca, de 45 anos, se emocionou ao relembrar das músicas que curtia na adolescência. “Que show! Agradeço a Prefeitura por nos proporcionar um show de qualidade e com muita música boa. Eu amei cantar todas com esse grupo, em especial, “Bete Balanço”, que marcou a minha adolescência. Amei também o Thunderock que fez a gente dançar bastante com o flashback”, disse a moradora de Inoã.

A moradora Gabriela Martins, de 28 anos, elogiou a Prefeitura pela escolha da Banda Barão Vermelho. "Que show sensacional! Eu amei por ter esse show gratuito aqui perto da minha casa. Enquanto moradora de Itaipuaçu, tenho acompanhado o grande avanço nas propostas culturais de shows e eventos. Uma apresentação impecável do Barão Vermelho onde toda a família pôde aproveitar", comentou.

Baixista da banda Thundercok, João Rock, falou da oportunidade em abrir o show de uma das mais influentes bandas do rock nacional. “Hoje abrimos o show do grupo Barão Vermelho aqui na nossa cidade. Estamos muito emocionados em participar dessa festa com muito rock na veia", disse.

O show terminou com o hit "Pro Dia Nascer Feliz", que já foi trilha da novela “Malhação” no ano de 2016, e marca gerações até os tempos atuais.

A banda Barão Vermelho foi formada em 1981 no Rio de Janeiro. A ideia do nome foi de homenagear o aviador alemão Manfred von Richthofen, que usou o codinome de Barão Vermelho e foi um dos principais inimigos das forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial. O lendário Cazuza imortalizou a formação original de uma das maiores bandas brasileiras de rock.

Programação continua neste domingo (19/05)

Neste domingo (19/05), o cantor Lennon dos Santos, mais conhecido como L7nnon, sobre no palco montado na Avenida Benvindo Taques Horta (esquina com Rua 14, em direção ao Recanto), na orla de Itaipuaçu, para cantar sucessos como “Perdição”, “Barcelona” (part. PK e Mun Ra), “Vida Toda, Foto da Unha” (part. Veigh), “Gratidão”, “Ai Preto” (part. Bianca e DJ Biel do Furduncinho), “Freio da Blazer”, entre outras canções. A abertura do show ficará com a cantora Bruna Mandz. Também conhecido como “L7”, L7nnon fecha a primeira parte da programação de aniversário que retoma a partir de 5ª feira (23/05) e segue até domingo (26/05) no espaço de eventos da Barra de Maricá, que fica na Avenida João Saldanha.

Defesa Civil está de prontidão

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil elaborou uma programação especial para o aniversário de 210 anos da cidade para este fim de semana em Itaipuaçu. Ao todo, 150 agentes atuam no horário noturno na festa, uma média de 50 em cada dia. Durante o período diurno, cerca de 45 funcionários estão em monitoramento nas praias.

O Centro de Operações de Maricá (COMAR) também está monitorando a orla do bairro, atendendo as ocorrências que houver. Quatro viaturas estão posicionadas em pontos estratégicos para maior segurança de todos os moradores e visitantes que forem ao evento.

Funcionamento dos vermelhinhos

A Empresa Pública de Transportes (EPT) está com uma operação especial para os moradores e visitantes da cidade aproveitarem o aniversário de 210 anos de Maricá. Os ônibus vermelhinhos saem do Terminal de Itaipuaçu para o evento, com intervalos de 20 minutos.

Ao fim da festa, os coletivos saem da Rua Dom Pedrito para o terminal de Itaipuaçu. No local, haverá viagens extras nas linhas E30 (Recanto X Centro), E32 (Recanto X R128, via estrada), E32A (Recanto X R128, via Rua 34), E33 (Recanto X Terminal de Itaipuaçu, via morada das águias), E34 (Terminal de Itaipuaçu, circular), E36 (Itaocaia Valley, circular). De acordo com a demanda, outras linhas da cidade poderão ter seus horários estendidos.

Programação musical do aniversário de 210 anos de Maricá

Palco Orla de Itaipuaçu

Av. Benvindo Taques Horta (esquina com Rua Projetada 77)

Domingo (19/05)

20 horas – Bruna Mandz

22h30 – L7nnon

Palco Barra de Maricá – Entre os dias 23 e 26

Avenida João Saldanha, Barra de Maricá

Quinta-feira (23/05)

20 horas – Babby do Cavaco

22h30 – Léo Santana

Sexta-feira (24/05)

20 horas – Marianna Cunha

22h30 – IZA

Sábado (25/05)

20 horas – Natalia Pani

22h30 – DJ Ted Troll

Domingo (26/05) – Aniversário de Maricá

19 horas – Sinfônica Ambulante

20 horas – Jorginho Doug

22h30 – Thiaguinho