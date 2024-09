Museu Casa Darcy Ribeiro - Foto: Divulgação

Maricá - O Museu Casa Darcy Ribeiro integrou o roteiro de visitação de Serge Borg, Conselheiro de Cooperação de Educação e Cultura da embaixada da França, nesta quinta-feira (5/9). Borg esteve em Maricá para visita às escolas CEM Joana Benedicta Rangel e Ademilda Muniz Simões - EM Tia Dedê e assinatura de acordo de cooperação com a Secretaria Municipal de Educação. Ambas as unidades são Escolas Interfronteiras Brasil França, onde os estudantes aprendem a língua, cultura e história do país europeu ao longo da formação acadêmica.

A presença do conselheiro no município faz parte do processo de formalização e assinatura do Programa Francescola entre a embaixada francesa e a Secretaria municipal de Educação de Maricá. Serge Borg foi acompanhado pela diretora do CEM Joana Benedicta, Oplonísia Nonato, e outros representantes da Educação:

"Fizemos um tour pela cidade conhecendo, além das escolas, o Restaurante Empório Ipiati e o Museu Casa Darcy Ribeiro, onde o conselheiro pôde conhecer um pouco mais sobre a influência de Darcy Ribeiro no nosso município", explicou Oplonísia.

Ainda segundo a diretora, com a visita, "o Programa Maricá Interfronteiras consolida a formalização de uma nova parceria por meio do acordo com o setor de Cooperação Educativa e Linguística da embaixada da França".

Assinatura

Depois de deixar o Museu Casa Darcy Ribeiro, na Praia de Cordeirinho, a comitiva seguiu para o CEM Joana Benedicta, onde os convidados assistiram a uma apresentação de balé de alunas da escola e puderam ouvir a cantora Eve Idrissi, que é francesa e mora em Maricá. O evento terminou com a assinatura do acordo pelo conselheiro Serge Borg e pela Secretaria de Educação de Maricá.