Xande de Bambuí ao lado de Washington QuaquáFoto: Ederson Porto

Publicado 05/09/2024 11:13 | Atualizado 05/09/2024 11:14

Maricá - Gerar renda e oportunidade para os pescadores de Marica e região; divulgar a imagem da cidade e oferecer produtos de qualidade e com alto valor agregado. Esses são os propósitos da fábrica de latinha de pescados que a nova empresa pública de alimentação do munícipio, a AMAR, Alimentos de Maricá, irá construir no bairro do Bambuí, nas margens da Lagoa de Guarapina. O projeto é um dos compromissos do plano de governo da candidatura Quaquá/Joãozinho à Prefeitura de Maricá.

“Esse projeto irá transformar a vida dos pescadores de Maricá. Vamos pagar três vezes mais do que o mercado para comprar sua produção, enlatar e vender latinhas de camarão, tilápia e sardinha para o Rio, Brasil e até para o exterior. A AMAR terá lojas em shoppings, aeroportos e ruas de comércio de luxo que, além das latinhas, irão vender café, chocolate, mel e outros itens que iremos produzir ou trazer para Maricá”, disse Quaquá, em encontro com pescadores e com Xandi de Bambuí, candidato a vereador que representa a categoria no bairro.

A expectativa é que a nova unidade de processamento e envase de pescado gere cerca de 100 empregos diretos e centenas de vagas indiretas na cadeia de logística, transporte e armazenamento dos produtos.

Um ponte entre Maricá e Lisboa

Bisneto de portugueses, Quaquá afirmou que a inspiração veio das tradicionais latinhas que se tornaram um símbolo do país de seus antepassados.

“Em Portugal essas latinhas são uma febre. Todo turista que visita o Pais leva para casa. E como lá, as daqui terão embalagens temáticas. As de Maricá trarão imagens de Copacabana, do Cristo Redentor, da Pedra do Elefante e das orlas de Ponta Negra e Itaipuaçu”, disse.

A ideia do candidato é convidar artistas plásticos e fotógrafos renomados para ilustrar os rótulos das latinhas.

“As embalagens terão imagens de grandes fotógrafos e artistas para trazer valor agregado às latinhas e ao trabalho dos pescadores de Maricá, que são os trabalhadores símbolo da nossa cidade”, completou.