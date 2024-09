Material apreendido - Foto: Jornal O Dia

Publicado 04/09/2024 13:32 | Atualizado 04/09/2024 13:33

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) trocaram tiros com criminosos no fim da tarde desta terça-feira (03) no bairro do Flamengo na região central da cidade.

Três criminosos foram presos e um adolescente foi apreendido na ação que aconteceu por volta das 17h30.

Segundo informações tudo aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual Domício da Gama. Os Policiais interromperam a formação de um ponto de vendas de drogas na região.

Segundo informações, o Subtenente licenciado da PMERJ estava na casa de um amigo quando foi informado por populares que homens usando toucas ninjas e casacos com capuz estavam circulando por ruas próximas, assustando moradores.

Então o subtenente acionou Policiais da 6ª Cia do 12º BPM que iniciou uma intensificação no patrulhamento na localidade.

Os suspeitos então quando viram a viatura do PATAMO tentaram fugir, e uma perseguição começou, primeiro, um foi capturado e os outros dois elementos continuavam fugindo, porém acabaram capturados.

Com eles foram apreendidos armas, munições, 06 rádios transmissores, 1 motocicleta e uma grande quantidade de drogas.

Os três foram presos e levados para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.

O menor também foi apreendido e autuado.