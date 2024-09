82ª dp de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 03/09/2024 12:38

Maricá - Uma mulher grávida foi ameaçada de morte e agredida fisicamente pelo ex-companheiro, o caso aconteceu na noite desta segunda-feira (02) dentro de um coletivo.

O ônibus ia do bairro de Ponta Negra para Cordeirinho, na região oceânica de Maricá, quando tudo aconteceu.

Segundo informações, um homem entrou no ônibus e foi direto na direção da gestante, tentando pegar o aparelho de celular da vítima, que estava em uma ligação. O elemento empurrou a mulher no chão e imediatamente os outros passageiros intervieram, o homem gritava avisando que iria matar ela e a pessoa que ela estava conversando no telefone. O agressor foi expulso do coletivo.

A Polícia Militar foi chamada e a vítima foi assistida, ela seguiu até a 82ª DP no Centro de Maricá onde registrou o crime.