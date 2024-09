Vitória do Marica Esporte Competições sob o time do Olaria - Foto: Renata Sardoux

Publicado 02/09/2024 15:22

Maricá - A equipe masculina sub-15 e sub-17 do Maricá Esporte Competições entrou em campo no domingo (1º/09) para enfrentar o Olaria pela 5ª rodada do Campeonato Carioca A2 no Estádio Municipal João Saldanha, em Cordeirinho. As equipes são apoiadas pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Com uma postura muito ofensiva, a equipe do Maricá sub-15 criou, logo no início da partida, várias situações de ataque pelos dois lados com os laterais João (02) e Miguel (06) e com os atacantes Yago (07) e Miguel Rosalba (11). No segundo tempo, a equipe voltou extremamente dominante. Anulando qualquer jogada da equipe adversária e o gol parecia questão de tempo. Depois de um lançamento longo do volante Arthur (05), Théo (09) saiu do banco de reservas e acertou um lindo chute para decretar a vitória da equipe do Maricá Competições por 1x0 sobre o Olaria.

Já a equipe do sub-17 do Maricá realizou o primeiro jogo difícil, pois a equipe do Maricá Competições não estava conseguindo encaixar seu jogo. Com isso, o Olaria aproveitou uma oportunidade e abriu o placar. A equipe do Maricá equilibrou o jogo e foi criando várias oportunidades, mas não conseguiu fazer os gols na primeira etapa. No segundo tempo, a equipe voltou melhor e aos 15 minutos empatou o jogo com o artilheiro do time Sanderson. Aos 30 minutos, o mesmo Sanderson saiu machucado e deu lugar ao atacante Barnabé que fez o gol da vitória aos 38 minutos e manteve o time na zona de classificação. O placar foi finalizado com Maricá Competições 2x1 Olaria.

Sobre o projeto

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).