O Deputado Estadual Renato Machado e o tetracampeão BebetoDivulgação

Publicado 01/09/2024 16:09 | Atualizado 01/09/2024 16:29

Maricá - O deputado estadual Renato Machado foi homenageado neste sábado (31) quando seu ídolo do futebol Bebeto, tetracampeão, lançou sua candidatura a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. O evento realiza-se na Associação Atlética Portuguesa, na Ilha do Governador. O deputado Renato Machado é apaixonado por futebol e pelo seu trabalho, e agora está do lado do crack ou apoiando sua candidatura nas vagas eleições legislativas brasileiras. Além disso, ambos apoiam Eduardo Paes na reeleição da prefeitura do Rio de Janeiro.

“O Baby é meu ídolo no futebol, meu amigo e meu coração na fé. “É uma honra poder estar presente em um dia muito importante para você e para a cidade do Rio de Janeiro”, disse o Deputado. “Ter um bebê na Câmara dos Vereadores é a certeza do cuidado, da dedicação e do respeito ao povo da Cidade Maravilhosa”, disse Renato Machado.