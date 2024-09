Bailarin Fest - Foto: João Vitor Costa

Publicado 02/09/2024 09:54

Maricá - Com plateia cheia no Dia do Bailarino, foi encerrado o VII Bailarin Fest da Prefeitura de Maricá na Orla do Parque Nanci com mais de cem apresentações e 'Mostra Comentada' por Juliana Meziat e Caio Nunes, além da presença do primeiro bailarino do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cícero Gomes.

O evento, que conta apoio do programa Maricá das Artes, já faz parte do calendário da cidade, reunindo anualmente centenas de artistas e inúmeros amantes da dança, para vivenciar as apresentações das escolas da cidade, além de convidados.



Na tarde deste domingo (1°/09), a abertura ficou por conta da Companhia Ballet da Cidade de Niterói com o espetáculo:” Ontem, hoje o agora”. Dentre as apresentações da noite estavam: Âmbar+ Ana Botafogo, Grupo de passistas do Gres Acadêmicos do Araçatiba, Centro Artístico Manoella Pereira, Caif, Nós dançantes (Maricá das Artes), Cia Jackie Charmont Danças e Artes, Cia Cultura Zafira, Essência da adoração, Grupo de dança Searte, Transformacion, Companhia Andreia Dance, Grupo Inclusivo de Dança Expressar, Projeto Artistas da Lua, Jordan Company, Lorranny Brito, Play Studio de Dança, Estúdio Hamed Said.

A aluna da Companhia Manuela Pereira, Helena Macedo, de 7 anos, comentou que foi muito bom se apresentar. "Essa é uma boa oportunidade para a gente. Eu ensaiei muito e estava muito ansiosa. Porém amei!", comentou a moradora de Inoã.

Além dos espetáculos de renomadas companhias de dança nacionais, o evento já ofereceu, durante os três dias de duração, uma programação com apresentações de grupos independentes, workshops, oficinas e debates.

Para o morador do Spar, em Inoã, Luiz Felipe Nascimento, o evento mostra a diversidade cultural da cidade. "É bom saber que temos uma grande gama cultural em nosso município. Importante termos essa diversidade de eventos para toda a família", comentou o jovem.