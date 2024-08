Candidato do PL, Fabinho Sapo - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Candidato do PL, Fabinho SapoFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 29/08/2024 15:06 | Atualizado 29/08/2024 15:07

Maricá - Na última terça-feira (27) o candidato à prefeitura do município pelo PL, Fabinho Sapo, conversou com O DIA sobre suas propostas de governo, expressou opiniões sobre a educação, os benefícios disponibilizados a população e falou sobre a oposição ao governo com alta popularidade e aprovação popular do PT, que governa a cidade há quase 16 anos.

Leia abaixo na íntegra a entrevista:

O DIA: De onde veio esse nome Fábinho Sapo?

Candidato: Esse é um apelido de infância eu tinha 7 anos de idade, jogava futebol ali no campo do roial ali na Mumbuca, é um campo bem antigo que infelizmente foi ao fim, eu jogava bola na chuva e tinha um professor que treinava a gente no campo de futebol e quando estava chovendo ali alagava e eu não saia do campo e aí o professor falou olha aí parece um sapo ali na água, não sai da água pra jogar bola e aí nasceu o apelido e de lá pra cá, nunca mais perdi esse apelido, as pessoas se me chamarem de Fábio, Fabinho ninguém conhece, mas se chamar de Fábio Sapo, Fabinho Sapo ou Sapo, todo mundo conhece!

O DIA: Qual a sua profissão?

Candidato: Sou comerciante, cresci em uma família de comerciantes, comércios locais, de bairro, enfim.

O DIA: Você ficou conhecido como ativista politico por fazer oposição aos primeiros dois governos do prefeito Washington Quaquá e nos dois governos do prefeito Fabiano Horta, fazendo oposição declarada a dois governos que tem alta popularidade; porquê resolveu virar político?

Candidato: Eu comecei a apoiar alguns vereadores, mas um apoio bem brando, e em 2008 quando eu tive a oportunidade de fazer parte dos bastidores de uma campanha eleitoral mais robusta foi em 2008, junto com hoje então prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, tive oportunidade de trabalhar com ele novamente em 2012 e em 2016, a partir daí, eu achei que já estava praticamente preparado para ser vereador e em 2020 me lancei candidato a vereador no município, tive 460 votos e tenho orgulho de cada um deles, não foram votos comprados, barganhados, foram votos de pessoas que acreditaram em mim, e a oposição é importante em qualquer governo.

O DIA: Você é contra o ônibus gratuito e os benefícios que a prefeitura disponibiliza para a população?

Candidato: Eu sou completamente a favor dos benefícios, da moeda social Mumbuca, dos vermelhinhos, eu acho importantíssimo. Só que é importante também a gente entender que é preciso que tenha fiscalização rígida. Existem 604 pessoas mortas recebendo esse auxílio e dessas 604, 136 fizeram cadastro APÓS a sua morte! É preciso entender onde está o erro onde está a falha e pra onde está indo todo esse dinheiro e responsabilizar os culpados disso ai...tem famílias no município que precisam e não conseguem o benefício e tem famílias de São Gonçalo por exemplo, recebendo o auxílio Mumbuca.

O DIA: Fala da sua vida pessoal.

Candidato: Eu sou casado, tenho 46 anos, tenho uma esposa que me ajuda que está no meu lado pra tudo, confesso que se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui, tenho dois filhos, um menino e uma menina, a mina base é Maricá, tudo que eu preciso hoje não é dinheiro não é poder é ter minha família e mais amigos do meu lado, eu tenho comigo Deus no meu coração.

O DIA: Ricardo Netuno foi anunciado como candidato e você em cima da hora foi o indicado pelo PL para ficar no lugar dele, o que bateu no seu coração em relação a querer ser prefeito de Maricá?

Candidato: A gente não planeja, só que quando você entra numa empresa você entra como office boy, você não entra já pensando, vou ser diretor dessa empresa, só que voce vai trabalhando, você vai se destacando, vai mostrando serviço, vai mostrando o seu valor e tem alguém lá em cima que está te avaliando, eu não cai de candidato a prefeito pelo PL de paraquedas, não é assim que funciona.

O DIA: Os maiores problemas na esfera Federal, Estadual e municipal são, saúde, educação e segurança pública, o que presente fazer nessas três questões se for prefeito?

Candidato: Saúde é prioridade e eu falo como uma pessoa que já precisou do Hospital Conde, do Che Guevara, que já precisou usar o posto de Saúde da Mumbuca....vou falar como ser humano. Eu tenho certeza absoluta que qualquer dinheiro empregado na saúde é investimento, quando você investe na saúde você salva vidas. Eu vou construir um hospital em Itaipuaçu, que necessita, é muito grande Itaipuaçu. Infelizmente o avanço da criminalidade é uma realidade, na minha gestão vamos trazer o programa Segurança Presente. O Passaporte Universitário continua, porém importante fiscalizar também.

O DIA: Peça seu voto!

Candidato: Eleitor de Maricá neste momento, você que tem Deus no coração, que é conservador, você que preza pela família conservadora, você que tem a certeza absoluta que Maricá pode evoluir que Maricá pode avançar que Maricá pode e deve passar por uma transformação positiva, eu peço encarecidamente o seu voto.