Futebol femininoFoto: Renata Sardoux

Publicado 28/08/2024 09:23

Maricá - A equipe feminina do Maricá Esporte Competições entra em campo nesta quarta-feira (28), às 15h, contra o América FC na última partida da Taça Unifoot Diamante Pro, que é organizada pelo projeto União de Clubes do Futebol Feminino do Rio de Janeiro. A competição acontece no CT do Km18 em Duque de Caxias.

O projeto Unifoot (União de Clubes de Futebol Feminino do Rio de Janeiro) surgiu em 2019, após a disputa do Campeonato Estadual, com a meta de preencher ainda mais o calendário dos clubes. A primeira edição da Taça foi realizada em 2020.

Maricá Esporte Competições

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).