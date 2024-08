Maricá F.C. sub-17 - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2024 17:11

Maricá - A equipe sub-17 do Maricá Esporte Competições venceu o Campo Grande por 4x1 na 4ª rodada Carioca A2 no Estádio Ítalo Del Cima, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (25). O atacante Sanderson abriu o placar com um gol de cabeça. Aos 15 minutos, o lateral direito Pedro Henrique em chute de fora da área fez o segundo gol.

O time do Maricá Competições continuou marcando o adversário no campo e com uma jogada do atacante Kayke, que driblou seu marcador e foi marcado o terceiro gol de fora da área, tudo isso aos 35 minutos do primeiro tempo. Aos 40 minutos de jogo, o atacante Sanderson fez o quarto gol e fechou o primeiro tempo com a melhor atuação do time nessa temporada.

O jogo ficou em disputa até o final e numa bola parada o Campo Grande conseguiu marcar seu primeiro gol. O jogo terminou 4x1 para o Maricá Competições, que chegou a 10 pontos.

Maricá Esporte Competições

O time é mantido pela Prefeitura de Maricá e surgiu como iniciativa para aproveitar potenciais talentos oriundos de outros projetos socioesportivos promovidos pela Secretaria de Esporte e Lazer. Os atletas são descobertos na “escolinha” e elevados ao patamar de equipe, onde iniciam sua vida competitiva. Contemplando cinco modalidades – futebol, futsal, ginástica rítmica, karatê e vôlei –, os até então alunos da escolinha, tornam-se atletas e passam a receber treinamento específico visando competições, suporte médico, material, uniforme, além das demandas necessárias (inscrição, arbitragem, alimentação e transporte).