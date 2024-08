Farmácia Viva - Foto: Paulo Ávila

Maricá - A Farmácia Viva localizada na Fazenda Nossa Senhora do Amparo, no Caju, tem 30 espécies já cultivadas. O objetivo é usar as plantas medicinais para tratamento e prevenção de doenças em Maricá.

A meta é desenvolver uma cadeia de produção de plantas medicinais envolvendo agricultores locais e empresas de fármacos e cosméticos, além de ampliar o uso de fitoterápicos pela população e através de indicações da rede SUS no município, por meio das Práticas Integrativas.

A produção das plantas é destinada ao preparo de produtos para extrair benefícios em forma de chás, óleos vegetais e tinturas. O processamento é feito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, atualmente, enquanto os laboratórios locais são construídos.

O projeto faz parte do Farmacopeia Mari'ká que é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a UFRRJ.

Medicinal e fitoterápicos

Uma planta é considerada medicinal quando possui substâncias que, ao serem administradas ao ser humano, podem prevenir, curar ou tratar doenças. Quando se obtém um medicamento a partir de uma planta medicinal, este é chamado fitoterápico.

É importante que o uso das plantas seja feito com responsabilidade e conhecimento, já que o consumo errado pode apresentar malefícios à saúde - o que é uma orientação também no Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para agricultores e profissionais do SUS

Agricultores locais serão capacitados na produção de plantas medicinais (que exigem, entre outras coisas, o manejo orgânico da propriedade, sem uso de agrotóxicos) e já têm firmado o compromisso de compra de toda a produção pelo projeto da Farmácia Viva.

A capacitação de profissionais do SUS, atuantes em Maricá também já foi iniciada, ensinando-os a prescreverem chás e outros preparos fitoterápicos.

Algumas das plantas medicinais e seus benefícios

Alecrim: Promove benefícios para o fígado e atua contra a depressão;

Aroeira: Atua contra azia, gastrite e cistite;

Arruda: Trata dores reumáticas e varizes;

Camomila: Atua como calmante e é indutora do sono;

Capim Limão: Atua contra o estresse e ansiedade;

Capuchinha: É antibiótico, tônico e promove benefícios para a digestão;

Carqueja: Atua contra a pressão alta e diabetes;

Cavalinha: É diurético e atua contra a osteoporose;

Citronela: É repelente e usado na aromaterapia;

Endro: Ajuda na imunidade e anemia;

Erva Baleira: É anti-inflamatório e atua no combate à algumas dores;

Erva Cidreira: Atua contra pressão alta e é fonte de vitamina B e C;

Guaco (Mikania glomerata): Atua no tratamento da tosse, asma e bronquite;

Hortelã Pimenta: Reduz gases e promove benefícios ao sistema digestivo;

Jaborandi: Atua contra o glaucoma e beneficia o tônico capilar;

Lavanda: É ansiolítico e usado na aromaterapia;

Losna: É vermífugo e contra os gases;

Macela: Promove relaxamento e atua contra o estresse;

Manjericão: Atua contra insônia e trata acne;

Maricá: Trata asma, bronquite e febre;

Menta: É detox e promove benefícios respiratórios;

Orégano: Ajuda na imunidade e no alívio da cólica menstrual;

Pitangueira: Atua contra a diabetes e é fonte de vitamina A, B e C.