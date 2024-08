Carro clonado - Foto: Jornal O DIA

Publicado 23/08/2024 13:03 | Atualizado 23/08/2024 14:01

Maricá - Menos um automóvel clonado nas ruas da cidade após uma ação conjunta entre o Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (SEOP) e Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM.

Tudo aconteceu por volta das 10h da manhã desta sexta-feira (23), na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades do KM 29.

As câmeras de monitoramento identificaram um veículo modelo CRV de cor preta, e os operadores do sistema de câmera do SEOP então verificaram que aparentemente havia duplicidade na sua placa e poderia se tratar de um clone, a Polícia Militar foi comunicada.

Uma guarnição então foi rapidamente verificar o caso e deram ordem de parada ao automóvel.

Na abordagem foi constatado que o veículo tinha duplicidade em sua placa, uma de Maricá e outra de Niterói, o que ele conduzia era o clonado.

O veículo foi apreendido e o motorista levado até a 82ª DP, no centro da cidade e lá explicou que trocou o carro em um feirão de automóveis, ele foi ouvido e liberado.