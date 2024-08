Indígena é preso por estupro de menor - Foto: Jornal O Dia

Publicado 23/08/2024 11:20 | Atualizado 23/08/2024 11:21

Maricá - Um indígena foi preso na noite desta quinta-feira (22), ele foi acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos.

O caso aconteceu na Aldeia Indígena Mata Verde Bonita em São José do Imbassaí, a vítima do abuso seria a enteada do acusado, foi a mãe da menor, que é esposa do indígena que denunciou o crime.

Segundo relatos, quando a mãe da vítima não estava na residência, o crime acontecia.

A mãe da menor descobriu os crimes e juntamente com uma amiga registrou formalmente a acusação na 82ª DP.

As investigações começaram e após provas testemunhais e periciais, o mandado de prisão foi expedido.

Agentes da Unidade Policial foram até a Aldeia Mata Verde Bonita em São José do Imbassaí e prenderam o elemento que foi encaminhado até a 82ª DP e neste momento já se encontra à disposição do sistema prisional.