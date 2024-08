Obra da passarela do KM 13 - Foto: Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá avança na construção da quarta passarela que será erguida na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), para garantir a travessia segura de pedestres na altura do Km 13, em Inoã, próxima à primeira entrada de Itaipuaçu. A obra foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), órgão estadual responsável pela via, e está sendo realizada com recursos próprios do município, com previsão de ser concluída em dezembro de 2024.

Na última segunda-feira (19), as equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) iniciaram as fundações das estacas que vão dar sustentação à estrutura da passarela. Também foi iniciada a montagem da armação de todos os blocos. O trabalho inclui ainda a montagem dos pilares, rampas de acesso, pórticos, além da pintura do corrimão e os serviços de acabamento do equipamento.

Com dimensão total de 216,42 metros, a estrutura conta com rampas de acesso lineares no sentido Maricá, e em formato de “caracol” no sentido Niterói. A travessia é composta por três vigas com apoio sobre dois pilares no canteiro central.

Travessia segura em Maricá

A Prefeitura de Maricá construiu, em menos dois anos, outras três passarelas na Rodovia Amaral Peixoto e todas com recursos próprios do município para garantir travessia segura para a população. A primeira delas foi instalada na altura do loteamento Manu Manuela, em São José do Imbassaí. A estrutura de 50 metros de comprimento tem rampas de acessibilidade e o local ganhou urbanização no entorno.

A segunda estrutura foi instalada no Km 25, no Parque Nanci, com 32 metros de comprimento, dois metros de largura e rampas de acessibilidade. A terceira travessia foi erguida na altura do Km 23, com 30 metros de comprimento, escada e rampa. Esta é a primeira do município a contar com elevador, observando a necessidade dos pacientes que utilizam o serviço do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.