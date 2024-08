Dia do Folclore - Foto: Gabriel Ferreira

Dia do FolcloreFoto: Gabriel Ferreira

Publicado 23/08/2024 13:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, realizou nesta quinta-feira (22) uma atividade em homenagem ao Dia do Folclore na Biblioteca Pública Municipal Leonor Leite Bastos de Souza, no Centro, para alunos da Escola Municipal Caic Elomir Silva, de São José do Imbassaí.

A iniciativa contou com uma programação especial para as crianças, repleta de música e contação de histórias, que destacaram a diversidade cultural brasileira. A ação faz parte do projeto Ciranda das Palavras, realizado pela Coordenação de Literatura da Secretaria de Cultura, em parceria com Coordenação de Matrizes Africanas, Culturas e Etnias; Coordenação de Artes Plásticas e Coordenação de Cultura e Sustentabilidade.

O músico Ronaldo Valentim, responsável pela Coordenação de Literatura, destaca a importância de promover a diversidade cultural para as crianças. "É fundamental mostrar para as crianças a riqueza do nosso folclore, pois todo conhecimento é válido, principalmente nessa fase de formação e aprendizado deles", disse Ronaldo.

"O folclore é a manifestação das explicações do que é o folclore, porque ele fala sobre a nossa cultura, nossas raízes, para não deixar cair no esquecimento. Essa iniciativa ajuda a abrir as portas para as crianças terem mais acesso a literatura e outras manifestações culturais do nosso país", disse Lorraine Rosa, agente educacional da escola.