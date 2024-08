Comemora a entrada do MFC na primeira divisão - Foto Chico Silva

Publicado 25/08/2024 20:30 | Atualizado 25/08/2024 20:36

Maricá - Foi duro, foi sofrido, mas deu Maricá. O time da cidade venceu o Olaria nos pênaltis e disputará a primeira divisão do futebol carioca em 2025. Como todos os maricaenses, Quaquá sofreu até a última cobrança e comemorou o primeiro acesso do time fundado em 2017 e ano que vem irá enfrentar os quatro grandes do futebol do Rio de Janeiro.

“Foi sofrido, mas foi gostoso. Essa vitória entra para a história do futebol da nossa cidade. Pela primeira vez vamos enfrentar os grandes do futebol do Rio. Vou ter a alegria de ver o meu Vascão jogando em Maricá. E vai ser a única vez que vou torcer contra ele”, disse o candidato após o triunfo da equipe maricaense.

Quaquá parabenizou o presidente do clube pela vitória, Arlen Pereira, e afirmou que o esporte será uma das prioridades da sua gestão. Uma das primeiras medidas será a construção de um estádio com capacidade maior de público que possa receber as partidas do Maricá F.C. Hoje o João Havelange tem capacidade abaixo de cinco mil lugares.

“Vamos transformar Maricá na capital do esporte brasileiro. Além de dar todo suporte e apoio ao nosso time, iremos construir uma cidade esportiva no bairro do Espraiado. A área com um milhão de metros quadrados terá campos de futebol, ginásios, pistas de atletismo, alojamentos e toda a estrutura necessária para a criação de um núcleo de esporte de alto rendimento na nossa cidade”, completou.

Entre os projetos previstos no Plano de Governo está um convênio com o gigante Real Madrid para a formação de jogadores, um parceira para com o Vasco para que o clube desenvolva seus esportes olímpicos e paralímpicos na cidade e o convite à Confederação Brasileira de Ginástica para ter seu Centro de Treinamento em Maricá

*Presença olímpica*

O arqueiro Marcus D’Almeida esteve no Estádio João Saldanha acompanhando vitória e acesso do Maricá à primeira divisão do Campeonato Carioca.

Principal atleta do Tiro com Arco no País, o maricaense foi eliminado nas Oitavas de Final nos Jogos de Olímpicos de Paris pelo sul-coreano Kim Woojin. D’Almeida começou a praticar o esporte em um projeto de desenvolvimento da modalidade lançado durante a primeira gestão de Quaquá na Prefeitura de Maricá.