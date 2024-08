Casa Darcy Ribeiro em Maricá - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 23/08/2024 16:35

Maricá - As aulas dos cursos gratuitos “A formação da cultura brasileira” e “Literatura comparada”, no Museu Casa Darcy Ribeiro, começaram nesta quinta-feira (22), data em que se comemorou o Dia do Folclore. Os encontros acontecem até dezembro, totalizando 30 horas, e ao fim do curso será concedido certificado de participação com carga horária.

Ao todo, mais de 50 alunos se inscreveram para “A formação da cultura brasileira”, ministrada por Sady Bianchin. Para a turma de “Literatura Comparada”, de Rita Rosa, foram mais de 30 interessados.

Segundo Sady Bianchin, diretor de Economia Criativa da Codemar e doutor em Teatro e Sociedade, as aulas sobre formação da cultura brasileira têm o viés antropológico que vai abordar o processo evolutivo da cultura, sempre com base na obra do Darcy Ribeiro.

“Esse curso tem uma característica muito especial porque caminha sobre o povo brasileiro com um viés da antropologia e da arte. Mas, sobretudo, é importante para a cidade porque trabalha a cultura relacionada com o turismo cultural”, explicou Darcy.

Após participar do primeiro encontro sobre formação da cultura brasileira, a historiadora e multiartista Stephanie Andreas contou que está com uma grande expectativa do curso.

“A aula de hoje foi bastante interessante, porque trouxe uma explicitação do que vai ser o curso. E, para mim, está sendo uma realização estudar com Sady, que tem toda uma formação cultural voltada para o teatro, arte e cultura, principalmente a brasileira. Além disso, é um espaço de troca” afirmou Stephanie, que está fazendo mestrado em comunicação e cultura.

Literatura comparada

O curso ministrado por Rita Rosa, mestre e especialista na obra de Darcy Ribeiro, oferece a oportunidade para os alunos fazerem uma comparação entre o real e o ficcional em obras de Darcy Ribeiro.

“As pessoas de Maricá estão preocupadas em aprender mais sobre cultura brasileira e Darcy Ribeiro. No meu curso, vamos traçar um paralelo do livro "Diário dos Índios", com as obras literárias: 'Maíra', 'Utopia Selvagem' e 'Uirá Sai à Procura de Deus', todas de Darcy", disse Rita.

Os encontros são sempre às quintas-feiras, no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, Maricá. A turma de Sady Bianchin terá aulas das 14h às 16h. Rita Rosa recebe os seus alunos das 16h às 18h.

Agenda de formação

De acordo com o diretor Executivo da Casa Darcy Ribeiro, Renier Molina, com o início desses dois cursos, o museu inaugura uma agenda de formação voltada para toda a população de Maricá e para outras cidades vizinhas também.

“Para além do legado de Darcy e toda a sua trajetória, que é contada no nosso espaço dispositivo, a gente também quer trazer esse legado do pensamento, e estimular toda a população a capturar um pouco dos pensamentos desse grande antropólogo que escolheu nossa cidade para viver e construir grande parte dos seus pensamentos e utopias”, adiantou Renier.

Giulia de Vito, coordenadora do museu e de educação da Casa Darcy Ribeiro, afirmou que o local também vai oferecer outras formações ainda esse mês.

“A Casa Darcy Ribeiro, além de tudo, se pensa como centro de pesquisa, formação e diálogo. Teremos outras formações, uma com um grupo de artistas de Maricá e outra feita e produzida pela própria casa, com uma programação diversa e com diferentes artistas voltados para professores e educadores de diferentes áreas”, finalizou Giulia.