Preso por policiais do PROEIS - Foto: Jornal O DIA

Publicado 26/08/2024 17:04 | Atualizado 26/08/2024 17:04

Maricá - Policiais Militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) prenderam na manhã desta segunda-feira (26) um ladrão de residência, que havia furtado uma residência em Jacaroá.

O elemento preso já possui quatro passagens criminais na Polícia.

Segundo informações, os Agentes foram acionados após a denúncia de que um elemento havia invadido uma casa no bairro, e furtou vários objetos e pertences, entre eles um ar condicionado e uma bomba.

Uma Guarnição do PROEIS então, realizou uma busca pelas ruas do bairro e encontrou o elemento e juntamente com ele, os pertences roubados em um terreno de uma vizinha da casa furtada.

O criminoso foi encaminhado para a 82ª DP e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.