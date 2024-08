Quaquá e Zé Abreu - Foto: Ederson Porto

Publicado 27/08/2024 13:06 | Atualizado 27/08/2024 13:06

Maricá - Está nas redes sociais de Washington Quaquá a entrevista feita pelo ator José de Abreu com o candidato à prefeitura de Maricá. A conversa entre a dupla foi gravada no sítio do deputado federal no bucólico bairro do Espraiado, na zona rural de Maricá. “Estamos chegando aqui no Espraiado, onde mora meu amigo Quaquá. Vim aqui conversar com ele. Ele é um bom fazedor de café e eu um excelente bebedor de café”, diz Abreu no primeiro episódio da série que está sendo exibida nos perfis oficiais de Quaquá no Instagram, Facebook e Tik Tok.

“Você não enxerga tudo que o Quaquá é logo de cara. Você precisa ir o conhecendo para desnudar a amplitude dos seus conhecimentos, seu nível de consciência política, a aplicação dos seus pensamentos e teorias no dia a dia na política. Essa coisa de gravar entrevista foi genial. Ele como eu é geminiano. E todos desse signo são um pouco atores. Ele me liberou para perguntar o que eu quisesse e ficou genial. Quem ver. vai gostar”, diz Abreu, um dos rostos mais conhecidos da Globo.

Na série, o ator global convida Quaquá a um passeio pela vida do candidato que em outubro buscará seu terceiro mandato na prefeitura de Maricá. Entre os temas abordados pela dupla, estão a infância pobre na favela do Caramujo, em Niteroi, onde nasceu; a vinda da família para Maricá; o despertar da vocação política; a formação acadêmica; as derrotas e vitórias nas eleições de Maricá; seus mandatos na prefeitura e projetos que transformaram a vida de milhares de maricaenses; os anos como deputado federal em Brasília; a paixão por Cuba compartilhada com Abreu; o amor pela esposa Gabriela e a filha Helena; a decisão de voltar a disputar a prefeitura e os planos para fazer de Maricá uma cidade próspera, moderna, sustentável e livre da dependência dos royalties de petróleo.

Abreu assina os projetos de áudio visual do Programa de Governo da candidatura Quaquá/Joãozinho. A meta é fazer de Maricá o maior polo de produção de filmes e séries do País. Entre os planos está a criação da produtora FilMar, Filmes de Maricá; a realização de um intercâmbio com a renomada Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba; a implantação da escola de atores Aderbal Freire Filho e a criação de uma Film Comission, autarquia pública que irá financiar e viabilizar as produções na cidade e fora dela.

Gente como a gente

Para Danielle Oliveira, Coordenadora de Comunicação da campanha, a proposta da série é revelar um Quaquá “gente como a gente, mais próximo e humano das pessoas e dos seus eleitores.

“Podemos falar de política de forma mais simples, buscando aproximar ainda mais as pessoas do candidato e mostrando que ele é gente como a gente. Nesse sentido, o roteiro desse vídeo foi orientado pela ideia de passear pelos mais variados temas que envolvem o Quaquá como cidadão e político, num cafezinho com o grande José de Abreu”, disse Danielle.

A série “Zé de Abreu entrevista Quaquá” é assinada pela TNB, produtora “Made in Maricá”, que este ano completou cinco anos de atividade.