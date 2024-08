Cine Henfil - Foto: Elsson Campos

Publicado 28/08/2024 09:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, divulgou a programação desta semana (30, 31/08 e 1º/09) do Cine Henfil, que contará com lançamentos nacionais, além da pré-estreia do documentário Black Rio Black Power, que é um documentário brasileiro dirigido por Emílio Domingos e fala sobre o movimento Black Rio que surgiu na década de 70 em meio aos bailes de soul music no Rio de Janeiro. Na sexta-feira (30), às 18h, o Cine Henfil recebe um bate-papo e sobre o documentário e no fim um baile charme.

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link (https://abre.ai/iN6Z), escolher o filme e reservar seu assento. É necessário chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket. Na programação também haverá o longa-metragem 'Luccas e Gi em: Dinossauros', 'Um Gato de Sorte', entre outros.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir seu ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.