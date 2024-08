Moto recuperada pela Polícia Militar - Foto: Jornal O DIA

Moto recuperada pela Polícia MilitarFoto: Jornal O DIA

Publicado 28/08/2024 14:59 | Atualizado 28/08/2024 15:00

Maricá - Na manhã desta quarta-feira (28) Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) da 6ª Cia do 12º BPM recuperaram uma motocicleta roubada.

O caso aconteceu no bairro de Inoã durante um patrulhamento de rotina a guarnição teve sua atenção voltada para uma moto sem placa que estava estacionada em frente a quadra poliesportiva do bairro e foram verificar, chegando perto do veículo perceberam que a moto estava com miolo da ignição estourado.

Os agentes então fizeram uma verificação e constataram que se tratava de uma motocicleta que havia sido roubada no município de Magé.

A moto foi rebocada e levada para a 82ª DP no Centro de Maricá e está à disposição do proprietário.