Quaquá da entrevista exclusiva a O DIA - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 29/08/2024 13:11 | Atualizado 29/08/2024 13:23

Maricá - Na última segunda-feira (26) o candidato do atual prefeito Fabiano Horta à prefeitura do município, conversou com O DIA sobre suas propostas de governo, que darão continuidade às políticas públicas que vem sendo implementadas há quase 16 anos na cidade.

Washington Quaquá (PT) é Deputado Federal e Ex-prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos, indicou o seu sucessor, o Prefeito Fabiano Horta (PT) que está no final do seu 2º mandato e que o indica novamente à frente do executivo municipal.

Leia abaixo na íntegra a entrevista:

O DIA: Qual a sua profissão?

Candidato: Eu sou sociólogo e "fazedor de coisas".

O DIA: Como que a política entrou na sua vida?

Candidato: Eu comecei a fazer política em Maricá com 13 pra 14 anos na escola, no grêmio estudantil, naquela época era ditadura militar ainda e era "centro cívico" os grêmios estudantis eram proibidos. Então foi na escola que eu comecei a fazer política e aqui em Maricá foi que um garoto favelado que veio da favela do Caramujo, que na escola começou a fazer política.

O DIA: Conta um pouco da sua vida.

Candidato: Eu cheguei em Maricá com 11 anos de idade, vim do Caramujo em Niterói, da comunidade do Caramujo, meu pai soldado da Polícia, minha mãe balconista de padaria aqui em Maricá e vendedora de roupas ela do "sevirariado" brasileiro, as pessoas que se viram pra sobreviver, e a gente conseguiu do Brizola uma bolsa de estudo pra estudar no Colégio Maricá, e ali comecei a fazer política. Fundei o PT com 14 anos de idade aqui em Maricá, em 1985 pra 1986 e começamos a fazer política e enfrentar os Coronéis que mandavam em Maricá.

O DIA: Lá atrás, o que bateu na sua cabeça quando você resolveu se candidatar e quis ser prefeito de Maricá?

Candidato: Em 1988 um Ex-prefeito da cidade que morava inclusive no meu bairro lá na Mumbuca, um bairro muito pobre mas ele tinha um casarão, uma mansão lá, era um dos homens mais ricos de Maricá...eu era líder estudantil já estudava no Joana Benedicta Rangel, tinha 17 anos de idade e eu ajudei a fazer uma greve em apoio aos professores que estavam sendo demitidos por terem feito um protesto. Eu subi a prefeitura e ele disse: "você é um pé inchado, um pé rapado eu te conheço lá da Mumbuca", e eu disse um dia eu subo a prefeitura como prefeito para acabar com o domínio dos coronéis, dez anos depois eu tava lá a luz de velas assinando meu ato posse na prefeitura de Maricá.

O DIA: Você é Deputado Federal, foi um dos mais bem votados do Rio de Janeiro, está num momento da sua vida confortável, está em Brasília contribuindo, porquê voltar a Prefeito de Maricá?

Candidato: Você não larga um filho. Maricá pra mim é um filho. Eu criei esse projeto que hoje é liderado, muito bem liderado inclusive, pelo Fabiano Horta e eu resolvi voltar porque eu acho que estamos em uma fase de construir uma nova economia em Maricá. E eu acho que essa é a grande contribuição que eu quero dar; construir uma nova economia, Maricá fez uma cidade justa, uma cidade que apoia o povo que cria as condições pro povo fazer faculdade pro povo crescer como por exemplo o Programa Passaporte Universitário, agora chegou a hora de mudar a economia, construir uma economia baseada no turismo, uma economia baseada na ciência e tecnologia, uma economia altamente industrializada, com indústrias de alta tecnologia eu tô voltando pra isso. Pra mudar a história econômica e a vida de cada pessoa do povo de Maricá.

O DIA: Os maiores problemas na esfera Federal, Estadual e municipal são saúde, educação e segurança pública, o que pretende fazer nessas três questões como prefeito?

Candidato: Segurança Pública eu vou fechar os acessos da cidade, vamos construir portais de segurança com esquipes táticas armadas com fuzil pra que todo mundo que entre em Maricá saiba que não vai ter moleza. Eu vou acabar com o domínio armado do território, esse papo de que o cara tem um fuzil e que manda no Minha Casa Minha Vida, vai acabar. Eu vou moralizar essa desgraça. Não vamos permitir desordem, bagunça na nossa cidade. Aqui são todos muito bem vindos, não quero saber o que vendem ou deixam de vender, agora no nosso território não terá mais domínio armado de território, o pau vai roncar, isso eu garanto.

Na educação, o Passaporte Universitário é um projeto do Fabiano, um belíssimo projeto que complementa os projetos que criamos desde a creche, passando pela escola de tempo integral e eu agora vou criar os Campos de Educação Pública e Transformadora, que Fabiano começou a fazer em Itaipuaçu, vamos fazer esses campus em toda a cidade com educação em tempo integral, com ensino de inglês, escola bilíngue e quero ampliar o Passaporte Universitário criando uma bolsa de trabalho e garantindo também financiamento do empreendedorismo, garantindo trabalho, não adianta o cara se formar e não ter emprego, temos que garantir a empregabilidade.

Na saúde nos vamos ampliar o complexo do Che Guevara que é um hospital melhor do que o Copa Door, vamos ter uma UPT, Unidade Pronto Tratamento, em Itaipuaçu e Ponta Negra e nós vamos ter check-up para toda a população, vamos garantir uma atenção básica que resolva os problemas antes deles piorarem.

O DIA: Você fala muito em turismo, quais são planos em relação ao potencial turístico de Maricá?

Candidato: Primeiro nós vamos amansar o mar de Maricá, nós fomos em Tenerife, Ilha na Espanha, vamos fazer os Recifes Artificiais que funcionou lá para que nós possamos ter mar que possa tomar banho, vai ampliar muito o turismo. Vamos fazer um complexo turístico: Samba, Futebol e Caipirinha, ali perto da Pedra de Inoã, vamos também agir politicamente para desenrolar o resort dos espanhóis e vamos construir na orla de Itaipuaçu para aumentar o gabarito, vamos construir seis hotéis na orla de Itaipuaçu, além disso, o aeroporto de Maricá vai ser um aeroporto de aviação regional, nós vamos trazer a aviação regional, coisa que o Fabiano já começou com a Azul Conecta, nos vamos conectar Maricá com o Brasil inteiro.

O DIA: Peça seu voto!

Candidato: O que é bom o que é excelente tem que continuar, o meu governo transformou Maricá o do Fabiano elevou Maricá ao que é hoje e nós vamos fazer muito mais, não tem o porquê mudar o que está dando certo, eu peço seu voto pra que a gente possa avançar ainda mais naquilo que Eu e Fabiano fizemos, que é sobre tudo mudar a vida da sua família, mudar a vida do povo de Maricá, de cada um e de cada família de Maricá!