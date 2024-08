Aula de Canto com a Terceira Idade - Foto: Clarildo Menezes

Aula de Canto com a Terceira IdadeFoto: Clarildo Menezes

Publicado 28/08/2024 17:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para Terceira Idade, realizou na tarde desta quarta-feira (28/08) uma aula de canto ao ar livre com mais de 30 idosos na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com os professores Joaquim e Nina Tavares. A iniciativa auxilia no estímulo da memória, do raciocínio, da socialização e do bem-estar físico e emocional das pessoas.

"A Terceira Idade está sempre acolhendo idosos acima de 60 anos, com várias atividades, inclusive essa maravilha desse grupo musical aqui que hoje estamos fazendo uma apresentação exclusiva na praça", disse o secretário de Políticas Para Terceira Idade, Amarildo Ribeiro, agradecendo aos professores, funcionários e a todos pela participação.

As aulas de canto para idosos podem ajudar a melhorar a qualidade vocal, a dicção e a capacidade respiratória, além de proporcionar sentimentos de bem-estar e felicidade. Para a aposentada Dalva Torres, de 76 anos, a casa é muito importante para o bem-estar das idosas. "Você sabe que sem essa casa eu não sei o que seria da nossa vida. É humildoso, porque, veja bem, na casa a gente tem as nossas atividades, cantamos, fazemos exercícios, representa tudo da nossa vida. A aula de hoje é um momento que estávamos precisando e um momento de liberdade da gente. Isso é importante. Que venham outras aulas aqui", comentou.

Durante a aula, os idosos aproveitaram o sol, comeram frutas e cantaram muitas músicas em português e inglês. Moradora de Ubatiba, Iolanda Marquês de Araújo, de 75 anos, mencionou a felicidade em fazer parte dessa grande família. "Muita coisa. Alegria, né? Podia estar sem fazer nada em casa, porém venho para cá ter aulas, estudar e conversar. Isso melhora a gente. Estou estudando e estou muito feliz em poder fazer passeios", comentou.

Com a mesma alegria, Dada de Souza, de 78 anos, reforçou a amiga. "Aqui eu canto, danço, faço amigos e animo o meu dia. Sem contar a maneira que somos tratados pela casa, como verdadeiras rainhas. É um privilégio ter essa casa e essas pessoas", disse.

Sobre a Secretaria

A Secretaria de Políticas para a Terceira Idade tem o objetivo de assegurar os direitos sociais aos idosos que moram em Maricá. O órgão coloca à disposição quatro casas e oito núcleos que ofertam ações de inclusão, como as atividades de oficina, terapias, passeios e bailes. Além disso, oferece oficinas de dança cigana, alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico, entre outras.

Os cursos gratuitos são voltados para pessoas a partir dos 60 anos e as matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria na Rua Clímaco Pereira, 269, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mais informações pelo número de telefone (21) 99570-6685. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, cópias de identidade, CPF, atestado médico original e cópia (somente para atividade física), uma foto 3×4 e comprovante de residência.