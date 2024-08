Viatura com o elemento preso chegando na 82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 30/08/2024 12:18 | Atualizado 30/08/2024 12:19

Maricá - Um homem foi preso em flagrante por Policiais Civis da 82ª DP, ele foi acusado de ameaçar de morte a sua atual companheira.

O caso aconteceu no bairro do Caxito e segundo relatos, o homem enviou uma foto para a companheira afirmando que iria com um facão, tirar sua vida. Então imediatamente a mulher foi até a unidade policial (82ª DP) e denunciou o caso.

Rapidamente agentes sob o comando do Delegado Bruno Gilaberte identificaram a endereço em que o homem estava e o prenderam em flagrante.

O elemento identificado como Leandro Guindana, já responde por tentativa de assassinato contra sua ex-esposa e parece que estava repetindo a mesma atitude com a atual companheira.

Ele foi preso e já está à disposição do sistema prisional.