Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, destaca as ações desenvolvidas para o enfrentamento ao tabagismo no Dia Nacional de Combate ao Fumo (29), com iniciativas essenciais no auxílio às pessoas que desejam se afastar do cigarro. Atualmente, 104 pessoas são acompanhadas pelo Programa de Controle do Tabagismo, contando com dinâmicas coletivas, rodas de conversa educativas, aconselhamento individual e em grupo, suporte médico e psicológico, além da entrega de insumos auxiliadores em casos indicados.

As ações acontecem nas Unidades de Saúde da Família (USF), presentes nos quatro distritos da cidade. Os moradores que desejam participar do acompanhamento devem procurar a USF de referência, que atende a região onde mora, por demanda espontânea, sem necessidade de encaminhamento de um profissional de saúde. No local, a equipe da unidade irá orientá-lo sobre os grupos e as dinâmicas oferecidas.

Entre as atividades, estão: o compartilhamento de informações e aconselhamento sobre os malefícios do tabaco para a saúde; os benefícios de parar de fumar; estratégias para lidar com a abstinência e os gatilhos; e fortalecimento da motivação dos participantes. Além disso, o acompanhamento com profissionais de saúde envolve abordagens para acompanhar o processo de cessação do tabagismo, prescrição de medicamentos auxiliares e suporte emocional.

Endereços das Unidades de Saúde da Família

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 18h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 18h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 18h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 18h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 18h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 18h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)