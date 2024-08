Equipe de Maricá do Handebol de Praia - Foto: Divulgação

Equipe de Maricá do Handebol de PraiaFoto: Divulgação

Publicado 30/08/2024 20:57

Maricá - O time de handebol de praia da cidade de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, teve seis atletas convocados (quatro no masculino e dois no feminino) para os Jogos Mundiais Universitários.

A competição será na orla de Botafogo, na capital carioca, entre os dias 2 e 9 de setembro.

Os representantes da ADM Maricá no evento são: Dayanne Clarindo (defensora), Maria Eduarda Viana (especialista), João Lucas Frazão (goleiro), Carlos Augusto Azevedo (especialista), João Vitor Monteiro (especialista) e Gustavo Morais (defensor).

"Fico muito feliz, contente com a convocação dos atletas. Eles treinam muito para que isso possa refletir em um bom desenvolvimento. Ver que os atletas do projeto de Maricá estão sendo convocados para uma disputa internacional é muito importante. A gente vê que o projeto está recheado de grandes atletas. Vamos representar o Brasil no Mundial Universitário", comentou Bruno Mendonça, que é técnico do feminino adulto da ADM Maricá.

No último fim de semana, a ADM Maricá também teve participantes nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), disputados na Praia de Botafogo. Foram 12 representantes da equipe vestindo a camisa da Universo. A instituição foi campeã do torneio nos dois naipes. Foram 11 atletas, sendo sete homens e quatro mulheres, além de Bruno Mendonça, como técnico das mulheres.